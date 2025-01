Tilskrivningssoftware - Mest populære apps - Qatar

Triple Whale

Vi hjælper dig med at få mere præcise data med alle dine kanaler integreret på ét sted, så du kan træffe bedre og hurtigere beslutninger for din e-handelsvirksomhed. Triple Whale er verdens første alt-i-et e-handelsoperativsystem. Med kraftfulde dataaggregeringer, visualiseringer og forbedret tilskrivningssporing giver Triple Whale e-handelsvirksomheder et klart, hurtigt og gennemsigtigt overblik over de metrics, der betyder noget. Vi taler om målinger som bidragsmargin (opdelt efter produkt, kampagne, hvordan du vil have det), ægte AOV, afkast, CPA for nye kunder og mere. Tilpas, hvordan du har brug for dine metrics til at beregne præcis, hvad du har brug for, og føj det til et dashboard, hvor du kan overvåge det i realtid. Del det på tværs af dit team, så du endelig kan have en enkelt kilde til sandhed på tværs af hele virksomheden fra mediekøberne til den administrerende direktør. Drevet af sømløse integrationer med topapplikationer og netværk som Shopify, Klaviyo og Facebook, leverer Triple Whale et holistisk overblik over din virksomheds ydeevne, der opsummerer alle dine marketingdata i ét tilpasseligt dashboard. Triple Whale er også den eneste softwareløsning, der tilbyder mobilapps med alle funktioner til både iOS og Android, hvilket gør det muligt for kunder at få adgang til præstationsdata i realtid fra hvor som helst og når som helst. I modsætning til andre værktøjer, der er afhængige af modellerede data og gætværk til tilskrivning, bruger Triple Whale sine proprietære førstepartsdata til direkte at spore kundekøbsdata ned til annonceniveau og på tværs af forskellige kanaler. Derudover tilbyder Triple Whale ubegrænsede bruger- og butiksintegrationer, automatiseret e-mail- og Slack-rapportering, gennemsnits-, median- og tilstands-AOV-data, LTV- og kohorteanalyse, produktrejser og en række andre kraftfulde funktioner dedikeret til at give e-handelsvirksomheder mere gennemsigtighed i deres data. Med Triple Whale kan marketingfolk endelig: - Få adgang til præstationsdata i realtid, når du er på farten, fra hvor som helst i verden - Bruge mindre tid på at skændes med data og mere tid på at bruge dem til at vokse deres forretninger - Tage det roligt og bruge trygt på at vide, at tilskrivning er aktiveret point - Styrk deres teams med nøjagtig, brugervenlig automatiseret rapportering