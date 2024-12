Mest populære Tilføjet for nylig Tilskrivningssoftware - Mest populære apps - Malaysia

Virksomheder udnytter marketingtilskrivningssoftware til at analysere, hvordan forskellige handlinger, begivenheder eller berøringspunkter gennem prospekterings- og salgsprocesserne påvirker den overordnede succes af deres marketing- og salgsindsats. Da et lukket salg typisk er resultatet af et komplekst samspil mellem flere faktorer, der forekommer i en noget uforudsigelig rækkefølge, kan det være udfordrende at bestemme de vigtigste bidragydere til succes. Marketingtilskrivningssoftware spiller en afgørende rolle i at tildele værdi til hver faktor, der kan have påvirket succesen af ​​et salg, baseret på dets indvirkning på kunden eller kundeemnet under interaktioner med virksomheden. Denne software fungerer som et centralt knudepunkt og konsoliderer data fra forskellige marketing- og softwareværktøjer og integreres problemfrit med løsninger, der anvendes af salgs-, marketing- eller PR-afdelinger, såsom CRM, marketingautomation, e-mailmarketing, e-mailsporing, efterspørgselsgenerering og salg analyseværktøjer.