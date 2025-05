App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Hjælpefaciliteter har brug for softwareløsninger til effektivt at styre deres beboeres velvære, sikkerhed og tilfredshed. Assisted living-software forbedrer kommunikationen mellem personale, beboere og familier, samtidig med at kvaliteten af ​​de tilbudte tjenester forbedres. Det strømliner personaleplanlægningen, optimerer ressourceallokeringen og dokumenterer den ydede pleje. Derudover hjælper denne software med at sikre overholdelse af sundheds- og sikkerhedsbestemmelser, med nogle løsninger med elektroniske sundheds- og sygejournalsystemer, der er skræddersyet til hjælpemiljøer. For at opnå optimal ydeevne bør Assisted Living-software integreres med back-office-systemer som regnskabs- eller CRM-værktøjer. De fleste løsninger tilbyder også integration med elektroniske sundhedsjournaler for at lette importen af ​​patientsundhedsdata.