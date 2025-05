App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Evalueringssoftware giver undervisere mulighed for at oprette og administrere tests digitalt ved hjælp af enheder som computere, smartphones og tablets. Disse platforme forenkler processen med at levere eksamener, klassificerer svar og analyserer resultater. De bruges af forskellige uddannelsesinstitutioner, herunder K-12-skoler og universiteter, samt virksomheds-HR-teams, certificeringsorganer og andre organisationer, der kræver vurderinger. Med vurderingssoftware kan instruktører designe forskellige typer spørgsmål inden for platformen eller vælge mellem et bibliotek med foruddannede spørgsmål. Evalueringer kan leveres til studerende via en portal eller mobilapp og klassificeres automatisk, når de har afsluttet testen. Mens mange vurderingssoftwareprodukter fokuserer på traditionelle tests og quizzer, giver nogle også alternative evalueringsmetoder, såsom indsamling af live -svar fra studerende eller giver dem mulighed for at oprette ePortfolios til instruktører at gennemgå.