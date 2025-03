AR WYSIWYG Editor Software - Mest populære apps - Vatikanstaten

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

En augmented reality-editor (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG) giver brugere mulighed for ubesværet at lave AR-oplevelser med minimal eller ingen kodningsekspertise. Med intuitive træk-og-slip-funktioner letter AR WYSIWYG-editorer AR-udviklere med at importere 3D-objekter, kendt som målbilleder, og problemfrit at integrere dem i foruddesignede scener. Disse målbilleder skal kunne detekteres og spores af kameraets perspektiv, så de kan overlejres med HTML-indhold. Desuden gemmer en AR WYSIWYG-editor disse målbilleder sikkert, hvilket giver brugerne fleksibiliteten til at gense og ændre dem efter behov. Disse værktøjer er særligt fordelagtige for personer, der er interesseret i at skabe AR-mobilapplikationer uden kompleksiteten af ​​traditionelle kodningskrav.