AR-samarbejdsværktøjer - Mest populære apps

AR Collaboration-værktøjer bruges til at træne, samarbejde og yde teknisk support fra et fjerntliggende miljø ved hjælp af augmented reality (AR) applikationer. AR Collab-værktøjer bruges ofte til at yde fjernsupport inden for områder som vedligeholdelse, fremstilling, bilindustrien og forsyningsselskaber. I disse felter kan brugere forbinde hardware såsom telefoner, tablets eller AR-briller til software, der giver dem visuelle instruktioner, der viser dem, hvordan de udfører vedligeholdelse på et givet stykke udstyr. Et eksempel kunne være et stykke maskineri, der er gået i stykker, og nu skal en feltarbejder lære at rette op på det. AR-samarbejdssoftware kan ikke kun give visuelle instruktioner, der viser arbejderen præcis, hvor nedbrud på udstyret er, men den kan også forbinde ham med et fjernsupportteam, der kan se præcis, hvad arbejderen ser. Sammen kan de samarbejde om at løse problemet ved hjælp af AR og visuelle instruktioner.