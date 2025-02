Applikationsafskærmningssoftware - Mest populære apps - Irak

Jscrambler

jscrambler.com

Jscrambler er førende inden for Client-Side Protection and Compliance. Vi var de første til at fusionere avanceret polymorf JavaScript-obfuskation med finkornet tredjeparts-tag-beskyttelse i en samlet Client-Side Protection and Compliance Platform. Vores integrerede løsning sikrer et robust forsvar mod nuværende og nye klient-side cybertrusler, digital skimming, datalækage og IP-tyveri, hvilket giver softwareudvikling og digitale teams mulighed for at innovere sikkert. Med Jscrambler vedtager virksomheder en samlet, fremtidssikret sikkerhedspolitik på klientsiden, alt imens de opnår overholdelse af nye sikkerhedsstandarder, herunder PCI DSS v4. Alle Jscrambler-produkter er fuldt kompatible med alle de vigtigste tekniske rammer og stakke, inklusive HTML5, Node.js, React, Angular, Vue, Meteor, Ember, React Native, Ionic og NativeScript. Med Jscrambler vedtager virksomheder en samlet, fremtidssikret sikkerhedspolitik på klientsiden, samtidig med at de opnår overholdelse af nye sikkerhedsstandarder. Jscrambler betjener en bred vifte af kunder, herunder top Fortune 500-virksomheder, online-forhandlere, flyselskaber, medier og finansielle servicevirksomheder, hvis succes afhænger af sikker kontakt med deres kunder online. Vær med til at forme fremtiden for websikkerhed og muliggøre frygtløs digital innovation.