Application Security Posture Management (ASPM) software - Mest populære apps - Gabon

Application Security Posture Management (ASPM) er en omfattende cybersikkerhedstilgang dedikeret til at beskytte softwareapplikationer mod potentielle trusler. Denne proces involverer løbende vurdering, overvågning og forbedring af en organisations applikationssikkerhed. ASPM integrerer forskellige teknologier til at identificere og adressere sikkerhedsrisici inden for softwareapplikationer, hvilket giver synlighed, risikoidentifikation og anbefalinger til afhjælpning. Det understøtter sikkerhedsteams, DevOps og it-administratorer med at administrere compliance, prioritere risici og adressere sårbarheder. ASPM-løsninger skiller sig ud fra andre cybersikkerhedsværktøjer som Security Information and Event Management (SIEM)-systemer og sårbarhedsscannere. Mens disse værktøjer fokuserer på at identificere, vurdere og mindske sikkerhedsrisici bredt, er ASPM specifikt designet til at sikre softwareapplikationer. Det giver et omfattende overblik over applikationssikkerhed og integreres med udviklingens livscyklus for at muliggøre proaktive sikkerhedsforanstaltninger.