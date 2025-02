Application Release Orchestration (ARO) værktøjer - Mest populære apps - St. Helena

GitHub

GitHub, Inc. er et amerikansk multinationalt selskab, der leverer hosting til softwareudvikling og versionskontrol ved hjælp af Git. Det tilbyder den distribuerede versionskontrol og kildekodestyring (SCM) funktionalitet af Git, plus dets egne funktioner. Det giver adgangskontrol og adskillige samarbejdsfunktioner såsom fejlsporing, funktionsanmodninger, opgavestyring og wikier for hvert projekt. Med hovedkontor i Californien har det været et datterselskab af Microsoft siden 2018. GitHub tilbyder sine grundlæggende tjenester gratis. Dens mere avancerede professionelle og virksomhedstjenester er kommercielle. Gratis GitHub-konti bruges almindeligvis til at være vært for open source-projekter. Fra januar 2019 tilbyder GitHub ubegrænsede private arkiver til alle planer, inklusive gratis konti, men tilladte kun op til tre samarbejdspartnere pr. arkiv gratis. Fra den 15. april 2020 tillader den gratis plan ubegrænsede samarbejdspartnere, men begrænser private arkiver til 2.000 handlingsminutter om måneden. Fra januar 2020 rapporterer GitHub at have over 40 millioner brugere og mere end 100 millioner lagre (inklusive mindst 28 millioner offentlige lagre), hvilket gør det til den største vært af kildekode i verden.