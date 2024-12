Application Release Orchestration (ARO) værktøjer - Mest populære apps - Mexico Mest populære Tilføjet for nylig

Udviklere og DevOps-teams bruger orkestreringsværktøjer til applikationsudgivelser til at administrere og strømline processer for applikationsudgivelse. Denne software tilbyder et omfattende overblik over udgivelsespipelines, der giver brugerne mulighed for at planlægge, spore, planlægge og udføre forskellige elementer i CI/CD-arbejdsgange. Virksomheder er afhængige af disse værktøjer til at sikre effektive interne og eksterne udgivelser. Teams kan kortlægge og udføre applikationsimplementeringer ved hjælp af visuel workflow-mapping, pipeline-optimering og opgavetildelinger. Programudgivelses-orkestreringssoftware integreres med eller inkluderer indbygget funktionalitet til kontinuerlig integration, kontinuerlig levering og kontinuerlige implementeringsværktøjer, hvilket letter en automatiseret CI/CD-ramme.