Genezio

genezio.com

Den næste generations cloud-native platform designet til at give dig omfattende muligheder for at bygge og implementere skalerbare applikationer. genezio værktøjskæde: 1. genezio.rpc Byg apps hurtigere med typesikre API'er på alle sprog. Typesikre API'er betyder mindre fejltilbøjelige parameteroverførsel end REST API'er og et mere naturligt paradigme i doftware-design. Det er ligesom tRPC, men for ethvert backend-sprog til ethvert frontend-sprog. Understøtter nu Javasript/Typescript, med understøttelse af DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python og andre kommer snart. 2. genezio.backend Fuld backend som en tjeneste, der indeholder: - Brugergodkendelse: Out-of-the-box brugergodkendelse, der understøtter e-mail/adgangskode, Google og GitHub metoder. - Databasesupport: Integreret databasehåndtering med muligheder som Redis eller Postgres gennem partnere, eller opret forbindelse til din egen database. - Postmand-lignende grænseflade: Test din backend ubesværet med en brugervenlig webgrænseflade. - Realtid (snart): Vi vil understøtte langvarige servere gennem genezio.deploy på AWS, og vi vil levere realtidskommunikation mellem backend og frontend. 3. genezio.serverless Nul DevOps-implementering med én kommando - Implementer til AWS Lambda, skaler automatisk og understøtter snart langvarige servere. Nem implementering på AWS Cloud Front med integrationsplaner for Netlify og Vercel. 4. genezio.cloud Dette er en unikernel-baseret sky, som er under arbejde, og som vil bringe bedre kolde og varme starter til en lavere pris. Tilmeld dig genezio, hvor hastighed, fleksibilitet og ejerskab definerer den nye standard for fuld stack udvikling.