Applikationsudviklingsplatforme - Mest populære apps - Eswatini

SLIP PROTOTYPERNE. Byg visuelt indbyggede mobilapps – alt sammen fra din browser. LÆG SKÆRMENE UD MED LETT. Med Draftbit er det en leg at skabe dine skærme. Bare peg og klik for at tilføje elementer, og træk og slip for at organisere alt. Ikke sikker på, hvor du skal starte? Vi har lavet nogle praktiske skærmeksempler for at hjælpe dig med at bygge. HEVERAGE BITS & BLOKKE. Start med vores designsystem for at samle hurtigt. Den indeholder både bits (elementer på lavt niveau) og blokke (mere komplekse komponenter) for at hjælpe dig med at bygge, hvad end du har i tankerne. OPRET DIT EGET DESIGNSYSTEM. Har du brug for at bygge ud over vores designsystem? Intet problem! Vi gør de primitive elementer på lavt niveau tilgængelige, og lader dig gemme dine egne tilpassede blokke til genbrug i hele dit projekt. NAVIGATION INDBYGGET. Din app er mere end bare flotte skærme, ikke? Med Draftbit kan du bygge din navigation ligesom du bygger dine skærme: visuelt. ALTID KLAR TIL AT EKSPORTERE. Med Draftbit er du aldrig fanget. Du kan nemt eksportere ren, produktionsklar React Native-kode. FORBINDELSE OG UDGIVELSE SOM DU BYGER. Brug live forhåndsvisning til at se din app, mens du bygger. Klar til at dele med andre? Bare udgiv en build og del linket.