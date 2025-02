Ansøgersporingssystemer - Mest populære apps - Tunesien

Loxo

Loxo er den #1 Talent Intelligence Platform og global leder inden for rekrutteringssoftware. Det gamle ATS, som vi kender det, vil ikke eksistere om 5 år. Loxo blev designet til at styre den fulde rekrutteringslivscyklus gennem en enkelt system-of-record softwareplatform - erstatter det gamle ATS og bringer uendeligt meget mere til bordet i processen. For der skal ikke mere end 10 værktøjer til at ansætte én. Talent Intelligence Platformen inkluderer: - En klassens bedste ATS - En AI-drevet rekrutterings-CRM (din rekrutteringsdatabase, som indeholder en kombination af dine data og Loxos automatisk opdaterede data for at sikre, at du altid har den mest præcise kandidat information) - Et opsøgende værktøj med flere kanaler med AI-drevne kampagneopbygningsfunktioner, så du aldrig går glip af en opfølgning - En søgemaskine for mennesker og virksomheder fyldt med over 1,2 milliarder mennesker og millioner af organisationer - Verificerede kontaktoplysninger såsom personlige e-mails og mobiltelefonnumre - Øjeblikkelig AI sourcing, rangering og matchning takket være Loxos AI-assistent, Copilot For ikke at nævne...Loxo er også den eneste rekrutteringssoftware, der har et salgs-CRM specielt designet til rekrutterere - hvilket betyder, at du kan udføre forretningsudvikling aktiviteter det samme sted, som du udfører resten af ​​din arbejdsgang. Den rigtige sejr her? Hvert af disse markedsledende produkter er designet til at arbejde problemfrit sammen – hvilket gør hvert trin i dit job mere effektivt og reducerer plads til fejl. Mere end 13.200 executive search-, RPO-, professionel rekruttering og personaleteams over hele kloden er blevet ansættelsesmaskiner med Loxo. Men hvad betyder det helt præcist? - Et fald på 74 % i omkostninger på tværs af hele talentets livscyklus, inklusive omkostninger til indkøb og ansættelse. - En 85 % reduktion i time-to-hire takket være sourcing og workflowautomatisering. - 98% kundetilfredshed.