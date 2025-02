Ansøgersporingssystemer - Mest populære apps - Thailand

Tacitbase

tacitbase.com

Tacitbase - en omfattende platform designet til at styrke ansættelsesledere. Strømlin ubesværet din ansættelsesproces, fra kandidatengagement til evalueringer og ansøgningssporing. Kommuniker problemfrit, planlæg begivenheder, lav fjerninterviews og beskyt data. Oplev optimeret arbejdsgang med Tacitbase. Nøglefunktioner: Samarbejde: Omfavn problemfrit samarbejde med Tacitbases fleksible abonnementsplaner. Samarbejd ubesværet med teammedlemmer på tværs af kandidatdatabasen, kandidatgennemgang og ansøgningssporing. Tildel opgaver, spor fremskridt, og vedligehold realtidskommunikation, uanset placering. Nyd detaljeret administration af tilladelser for kontrolleret adgang. Kandidatdatabase: Opret, administrer og gem nemt kandidater fra forskellige kilder. Uanset om det er fra sociale medier, e-mail eller eksisterende databaser, muliggør Tacitbase problemfri kandidatorganisation. Tilpas din kandidatdatabase med personlige kolonner, og søg efter potentielle kandidater baseret på specifikke kriterier såsom uddannelse, erfaring, færdigheder og placering. Spor alle kandidataktiviteter, inklusive anmeldelser, ansøgninger og kommunikation på ét centraliseret sted. Kandidatgennemgang: Forenkle og fremskynde evalueringsprocessen med samarbejdende og konstruktive kandidatanmeldelser. Få et samlet overblik over hver kandidats kvalifikationer og egnethed til jobbet, hvilket muliggør hurtigere beslutningstagning og forbedret kvalitet af ansættelser. Træf informerede valg og opbyg et stærkt team. TacitMail: Kommuniker effektivt med kandidater gennem en dedikeret e-mail-adresse, der samler alle kandidatrelaterede e-mails på ét sted. Udnyt brugerdefinerbare e-mailskabeloner og automatiseret kommunikation for at spare tid, pleje kandidatrelationer og give en personlig oplevelse gennem hele ansættelsesprocessen. Hold kontakten ubesværet. Applikationssporing: Spor problemfrit kandidater gennem hele ansættelsespipelinen med vores intuitive Kanban-baserede Application Tracking System (ATS). Tilpas din ansættelsesproces, samarbejd med teammedlemmer, og kommuniker med kandidater direkte i systemet. Strømlin rekrutteringsprocessen med etiketter og filtre, hvilket sikrer effektiv kandidatstyring og en jævn arbejdsgang. Begivenhedsplanlægning: Forenkle samtale- og vurderingsplaner med vores praktiske begivenhedsplanlægningsfunktion. Opret begivenheder, angiv detaljer og send invitationer til kandidater direkte gennem Tacitbase. Administrer alle planlagte begivenheder i kalenderen og send påmindelser til kandidater, hvilket sikrer en problemfri rekrutteringsoplevelse og undgår planlægningskonflikter. Konferenceintegration: Gennemfør sikre fjerninterviews og -vurderinger med Tacitbase's integrationsfunktioner til populære konferenceplatforme som Zoom og Google Meet. Planlæg og inviter kandidater til virtuelle interviews, optag sessioner til fremtidig reference, og strømline dine fjernrekrutteringsaktiviteter. Bro distancer ubesværet. Avanceret søgning: Udnyt styrken i vores avancerede søgefiltre til at identificere kandidater baseret på specifikke kriterier, såsom færdigheder, erfaring, uddannelse og mere. Forfin søgeresultaterne med en række søgemuligheder og filtre, sparer tid og sikrer valget af de bedst egnede kandidater til hver jobåbning. Find det perfekte match effektivt. Datasikkerhed: Hos Tacitbase er datasikkerhed vores højeste prioritet. Vi anvender robuste sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte følsomme kandidatoplysninger, herunder sikkerhed på rækkeniveau og regelmæssige sikkerhedskopiering af data. Vores platform overholder databeskyttelsesforskrifter, og integrationer med tredjepartstjenester opfylder strenge sikkerhedsstandarder. Stol på os med dine data. Øg din rekrutteringssucces med Tacitbase. Lås op for kraften i strømlinede arbejdsgange, avancerede funktioner og datadrevet indsigt. Oplev den ultimative fordel ved at ansætte og revolutioner dit rekrutteringsspil med Tacitbase!