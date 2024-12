Ansøgersporingssystemer - Mest populære apps - Mexico Mest populære Tilføjet for nylig

Ansøgersporingssystemer (ATS) er softwareværktøjer, der bruges af rekrutterere, HR-teams og ansættelsesledere til at strømline processen med at indkøbe, screene og administrere jobansøgere. Disse systemer gør det muligt for virksomheder at oprette og distribuere jobopslag, analysere CV'er for relevant information, planlægge interviews og indsamle kandidatoplysninger, herunder følgebreve og referencer. De automatiserer også opgaver såsom samtaleplanlægning, underretning af kandidater om de næste trin og afsendelse af advarsler. ATS-løsninger spiller en afgørende rolle i sporing af ansættelsesmålinger som time-to-hire og cost-to-hire, hvilket giver virksomheder mulighed for at optimere deres rekrutteringsproces og øge investeringsafkastet fra rekruttering af software. Førende ansøgersporingssoftware integreres ofte med bredere rekrutteringsfunktioner såsom job- og karrierewebsteder, kandidatindhentning, CV-parsing, medarbejderhenvisningsvurderinger, ansøgerscreening, rekrutteringsmarketing, samtaleplanlægning, kandidatforholdsstyring, onboarding og rekrutteringsdataanalyse. Nogle ATS-platforme kan også indeholde kompetencer til styring af kandidatforhold, som hjælper rekrutteringspersonale med proaktivt at identificere og pleje potentielle kandidater gennem funktioner som e-mailmarketing, planlægning og løbende kommunikation.