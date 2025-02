Metrikal

ShyftUP, et mobilt UA-bureau, byggede Metrikal til intern brug med sine kunder. Andre analyseprodukter fangede ikke nødvendige handlingsrettede data. Hver oprettet dataforbindelse, hver viste datavisualisering og hver KPI, der rapporteres på Metrikal-dashboardet, påvirker væksten. Hvad vi gør: Lås op for mysteriet omkring din ASO-ydelse - Metrikal er en one-stop-shop for app-marketingrapportering og -analyse. Visualiser og kvantificer den sande effekt af din ASO-indsats på ét sted. Gense dine apps historiske data for at træffe bedre fremtidige beslutninger. Konsolider ASO KPI'er - Metrikal forbinder og trækker data fra App Store Connect, Apple Search Ads, Google Play Developer Console og Mobile Action. Ved at kombinere data fra disse kilder er Metrikal i stand til nøjagtigt at indsamle og behandle data til relevante KPI'er for mobil vækst. Vi samler alle de vigtige KPI'er, du har brug for, og præsenterer dem på et dashboard med én app. Forbind prikkerne mellem ASO og Apple Search Ads - Metrikal visualiserer og kvantificerer forholdet mellem App Store Optimization (ASO) og Apple Search Ads på søgeordsniveau. Ved, hvordan din betalte annoncering påvirker dine organiske placeringer og installationer og omvendt. Forbedre ASO-sporing - Mist ikke overblikket over ASO-ændringer og kampagner, når de går live, og gå glip af chancen for at forstå, hvordan de påvirker KPI'er og søgeordsplaceringer. Metrikal sporer ændringer, og hvordan de påvirker søgeordsplaceringer og installationer.