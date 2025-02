API-sikkerhedsværktøjer - Mest populære apps - Eswatini

Traceable

traceable.ai

Traceable er branchens førende API-sikkerhedsvirksomhed, der hjælper organisationer med at beskytte deres digitale systemer og aktiver i en cloud-first-verden, hvor alt er forbundet. Traceable er den eneste intelligente og kontekstbevidste platform, der driver komplet API-sikkerhed. Security Posture Management: Sporbar hjælper organisationer dramatisk med at forbedre deres sikkerhedsposition med et realtids-, risikorangeret katalog over alle API'er i deres økosystem, overensstemmelsesanalyse, identifikation af skygge- og forældreløse API'er og synlighed af følsomme datastrømme. RunTime Threat Protection: Sporbar observerer transaktioner på brugerniveau og anvender modne maskinlæringsalgoritmer til at opdage unormale transaktioner, advare sikkerhedsteamet og blokere angreb på brugerniveau. Trusselsstyring og analyse: Sporbar hjælper organisationer med at analysere angreb og hændelser med sin API-datasø, som giver rige historiske data om nominel og ondsindet trafik. API-sikkerhedstest i hele SDLC: Sporbar forbinder sikkerhedslivscyklussen med DevOps-livscyklussen, hvilket giver automatiserede API-sikkerhedstests, der skal køres inden for CI-pipelinen. Digital Fraud Prevention: Traceable samler sin brede og dybe dataindsamling over tid og banebrydende maskinlæring for at identificere svindel på tværs af alle API-transaktioner