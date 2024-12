Mest populære Tilføjet for nylig API-sikkerhedsværktøjer - Mest populære apps - Mozambique

API-sikkerhedsværktøjer beskytter data, der overføres gennem en virksomheds netværk via applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er). Disse API'er udfører forskellige funktioner, såsom at forbedre applikationskapaciteter, tilbyde cloud-tjenester og forbinde netværk. For at opretholde sikkerheden bruger virksomheder API-sikkerhedsteknologier til at katalogisere eksisterende API-forbindelser og sikre dem. Derudover kan disse værktøjer identificere ukendte eller skygge-API'er, hvilket er en almindelig hændelse for organisationer, der administrerer adskillige API'er. It-afdelinger, softwareudviklere og sikkerhedsprofessionelle er afhængige af API-sikkerhedsløsninger til at forbedre API-synlighed, overvåge ydeevne og håndhæve strenge sikkerhedsforanstaltninger. Da virksomheder løbende opdager nye API-forbindelser, er løbende overvågning afgørende for at opretholde optimal ydeevne. Sikkerhedshåndhævelse er lige så kritisk, da mange API'er håndterer følsomme data, som kan føre til sanktioner, hvis de afsløres. Desuden tilbyder mange API-sikkerhedsløsninger testfunktioner, der muliggør verifikation af en API's sikkerhed gennem omfattende test og håndhævelse af politikker.