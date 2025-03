DCKAP

dckap.com

DCKAP Integrator er ERP-integrationsplatformen, der forbinder distributørers ERP-systemer til et vilkårligt antal forretningsapplikationer – inklusive e-handelsplatformen, CRM, Inventory, Accounting, Logistics og Marketplaces som 3M, for at nævne nogle få. Afhængigt af integrationen kan den levere kundedata i realtid, produktdata, lagerdata, ordredata, økonomiske data og mere. Det hjælper distributører med at spare tusindvis af timers manuelt arbejde, skabe jævnere arbejdsgange og træffe bedre beslutninger understøttet af nøjagtige data. Vi er glade for at have hjulpet hundredvis af distributører på tværs af forskellige sektorer. Vi har arbejdet med navne som Robertson Lighting, Sunrise Electrical Supply (et IMARK Electrical-medlem), Province Electrical (en canadisk Schneider Electric-distributør), C-Line Products, Bosch Hydraulic Connections, WG Henschen, Belmont Equipment & Technologies og Marysville Marinedistributører - hjælper dem med at spare omkostninger og forbedre forretningsindsigten. Okay, alt sagt, her er værdien, du får ved at skifte til en integrationsplatform i dag: • Intet behov for manuel synkronisering • Foretag opdateringer uden behov for en udvikler • Sikker og sikker automatisering af dataoverførsler • Kortlæg og rediger data på en intuitivt, visuelt dashboard • Bygget på en fleksibel arkitektur for total tilpasning Når alt er konfigureret, tager DCKAP Integrator rattet og automatiserer hele integrationsprocessen. Uddeleger den dyre og tidskrævende proces med manuelle operationer til DCKAP Integrator, så du kan forblive fokuseret på at skabe ekstraordinære oplevelser for dine kunder.