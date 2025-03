Singular

Nøglen til succes for nutidens marketingfolk er at forstå præcis, hvor og hvordan de skal investere deres næste annoncekrone. Singular magter marketingfolk til at gøre netop dette ved at give et komplet overblik over markedsførings-ROI med næste generations tilskrivning, marketingdata i fuld tragt og klassens bedste forebyggelse af svindel. Med Singular kan du - Måle og rapportere om alle de kanaler, du arbejder med: Måle ydeevne på tværs af platforme på tværs af apps, web, SMS, henvisninger, e-mail og tv med Singulars åbne integrationsramme. - Analyser investeringsafkast ved at kombinere attribution med førende omkostningsaggregering: Kraftige dataforbindelser møder attribution for at låse op for markedsføringsydelse for hver kampagne, udgiver, annoncemateriale og søgeord. - Spor og analyser på tværs af hele brugerens livscyklus: Fang hele din brugerrejse for at rapportere om anskaffelse og fornyet engagement på tværs af platforme med dybe links, web-til-app og tilskrivning på tværs af enheder. - Bloker mere svindel med klassens bedste forebyggelse af svindel: Hold dine annoncebudgetter fokuseret på rigtige brugere, og undgå fejlrapportering med flere registreringsmetoder og afvisning af svindel før tilskrivning. - Overvåg en enkelt administreret pipeline for analyseklare marketingdata: Indlæs tilskrivning, annonceudgifter, annoncemateriale, bud og annonceindtægtsgenerering direkte til Redshift, Snowflake, BigQuery og mere. Singular arbejder med nogle af de største mobilapp-udgivere i verden, herunder Lyft, Twitter, Rovio, King og LinkedIn.