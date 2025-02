API-styringsværktøjer - Mest populære apps - Togo

Mockfly

mockfly.dev

Mockfly er en cloud-baseret platform designet til at hjælpe udviklere med at skabe, administrere og simulere mock API'er til udviklings- og testformål. Den tilbyder en række funktioner, der adskiller den fra andre hånende værktøjer, såsom AI-integration til datagenerering, mock-diffs til at spore ændringer og en Chrome-udvidelse til automatisk tilføjelse af slutpunkter. Nøglefunktioner i Mockfly inkluderer: * Intuitiv grænseflade: Den har en brugervenlig grænseflade, der gør det nemt at oprette og administrere mock API'er. * Samarbejdsevner: Du kan invitere teammedlemmer til at samarbejde om API-mock-projekter, hvilket gør det ideelt til teammiljøer. *Flere svar: Det giver dig mulighed for at oprette flere svar for et enkelt slutpunkt for at simulere forskellige scenarier. * Automatisk dokumentation: Mockfly kan automatisk generere omfattende dokumentation til din API, hvilket sparer tid og kræfter. * Generering af tilfældig data: Integration med Faker.js giver dig mulighed for at tilføje tilfældige data til dine API-svar for mere realistisk test. *AI-drevne funktioner: AI bruges til at generere realistiske falske data og automatiske slutpunktsbeskrivelser, hvilket øger effektiviteten. * Samarbejde i realtid: Teams kan samarbejde effektivt med realtidsopdateringer om mock API-projekter. * Mockfly tilbyder også en gratis version med en grænse på 500 anmodninger om dagen, som giver brugerne mulighed for at udforske dens funktioner uden at forpligte sig til en betalt plan.