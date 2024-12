Mest populære Tilføjet for nylig API-styringsværktøjer - Mest populære apps - Mozambique

API-administrationsværktøjer gør det muligt for brugere at overvåge, kontrollere og tjene penge på deres applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er) i et sikkert udviklingsmiljø. Disse værktøjer hjælper administratorer med at overvåge forbindelsesstabilitet, trafik, fejl og sikkerhed for deres teams offentliggjorte API'er. IT-afdelingen bruger disse værktøjer i postproduktionsfasen af ​​en API's livscyklus, og tager over fra udviklere efter API-designet er færdigt. Fra dette tidspunkt foregår al vedligeholdelse, overvågning og administration af API'en inden for API-administrationsplatformen. Mens nogle API-markedspladsløsninger inkluderer værktøjer til styring af API'er, fokuserer disse værktøjer primært på at vælge eksterne API'er for at forbedre et produkt frem for at administrere selve API'erne.