API-designværktøjer - Mest populære apps - Vatikanstaten

Tinybird er realtidsdataplatformen. Hos Tinybird gør vi det muligt for udviklere og datateams at udnytte kraften i realtidsdata og hurtigt bygge datapipelines og dataprodukter. Med Tinybird kan du indlæse flere datakilder i skala, forespørge og forme dem ved hjælp af den 100 % rene SQL, du allerede kender og elsker, og udgive resultaterne som lav-latens, høj samtidighed API'er, du bruger i dine applikationer. Udviklere kan skabe hurtige API'er, hurtigere. Det, der plejede at tage timer og dage, tager nu kun minutter. Tinybird er det uundværlige værktøj, dataingeniører og softwareudviklere har ventet på. Vores stiftende team har dyb ekspertise i at bygge cloud- og dataintensive produkter, der betjener organisationer over hele verden, og vi er bakket op af gode teammedlemmer og investorer, der har bygget eller er ved at bygge nogle af de mest relevante udviklerværktøjer derude (inklusive grundlæggerne) af GitHub, Algolia og Vercel, blandt andre.) ‍ Da vi er et fjerntliggende firma med over 60 birdies fra forskellige nationaliteter, tror vi, at vores styrke ligger i at dyrke et mangfoldigt miljø. Alle hos Tinybird spiller en rolle i udformningen og eksekveringen af ​​vores strategi, og vi tror virkelig på, at vores globalt mangfoldige arbejdsstyrke er nøglen til at frigøre størst mulig værdi for vores kunder.