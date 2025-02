API-designværktøjer - Mest populære apps - Sint Maarten

Xano

xano.com

Den skalerbare No Code Backend. Xano er den hurtigste måde at bygge en skalerbar backend til din app ved hjælp af No-Code. Hver Xano-konto kommer med en skalerbar server, en fleksibel database og en No-Code API-builder, der kan transformere, filtrere og integrere med data fra hvor som helst. Tusindvis af mennesker over hele verden bruger Xano til at drive alt fra forbrugerapps til virksomhedsarbejdsgange. Gør enhver app skalerbar, sikker og kompatibel med Xano! Hvorfor bruge Xano? * Skaler til at understøtte millioner af brugere uden bekymring. * Sikre data om revideret kompatibel infrastruktur (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, GDPR) & SOC 2 TYPE II kommer snart! * Mulighed for at vælge mellem mange serverplaceringer. * Gem data på en kraftfuld PostgreSQL-database uden registreringsgrænser. * Opret nemt API'er med enkel til kompleks forretningslogik ved hjælp af No Code. * Integrer og tilslut til enhver platform eller frontend. * Start uden bekymringer på Xanos sikre infrastruktur med 250+ vejledningsvideoer, robust dokumentation og et levende fællesskab. Hvem er Xano for? * Borgerudviklere: Bygherrer, der bruger No-Code til at bygge uden begrænsninger * Produktejere: Validerer ideer hurtigt og implementer apps uden ingeniører * Digitale marketingfolk: Integrer systemer og automatiser kundekontaktpunkter * Studerende: Lær backend-udviklingskoncepter ved at bygge MVP'er uden kode * Traditionelt Udviklere: Implementer apps hurtigere uden at ofre kvalitet eller skala * Udviklingsbureauer: Gør klientarbejdet lettere med bedre overdragelse * Teams: Samarbejd i realtid på tværs af hele udviklingslivscyklussen * Virksomhedsorganisationer: Byg skalerbar, sikker software uden overhead Folk henvender sig til Xano, når de vil ... * Én backend til at drive mange front-ends * At bygge uden begrænsninger: Vi er kun Turing-komplet No Code API Builder * Ingen registreringsgrænser: Fleksible lagringsmuligheder * No-Code ETL: Xano som en router, der forbinder mange forskellige datakilder. * At bygge API'er hurtigt: Byg nemt dokumenterede API'er og opret forbindelse til eksterne * Skala: Xano er bygget på klassens bedste skalerbare infrastruktur