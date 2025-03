App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandl websteder til skrivebordsapps ved hjælp af WebCatalog Desktop, og få adgang til et væld af eksklusive apps til Mac, Windows. Brug rum til at organisere apps, nemt skifte mellem flere konti og øge din produktivitet som aldrig før. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Analytics platforme - Mest populære apps

Analyseplatforme, nogle gange omtalt som business intelligence (BI) platforme, tilbyder et omfattende værktøjssæt til virksomheder til at absorbere, strukturere, udforske og fortolke data, og afsløre handlingsorienteret indsigt, der forbedrer beslutningstagning og informerer forretningsstrategier. Mens nogle af disse platforme kræver IT-involvering til opsætning af den analytiske infrastruktur, integration af væsentlige datakilder og dataforberedelse, er andre designet til nem konfiguration og brug af ikke-tekniske brugere, kendt som selvbetjeningsplatforme. Forretningsanalytikere, dataforskere og andre interessenter kan udnytte disse platforme til at forberede, modellere og forfine data, få dybere indsigt i virksomhedens daglige drift og lette informeret beslutningstagning. Væsentligt for dets klassificering som en analyseplatform er dets levering af en end-to-end analyseløsning, der omfatter fem nøglekomponenter: dataforberedelse, datamodellering, datablanding, datavisualisering og levering af indsigt.