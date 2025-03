Roi4Presenter

Roi4Presenter er en web- og mobilapp til salgsautomation, leadgenerering og onboarding. Værktøjet hjælper med at spare tid og øge effektiviteten af ​​præsentationer for salgsledere, marketingfolk, HRS og alle, der aktivt bruger præsentationer som et værktøj i deres arbejde. Roi4Presenter løser problemet med at koordinere præsentationstiden mellem programlederen og lytteren, fordi sidstnævnte når som helst kan se præsentationen på egen hånd uden at miste muligheden for personlig kommunikation takket være den indbyggede chat og muligheden for at ringe til programlederen til live kommunikation med stemme eller video. Roi4Presenter åbner en ny kanal for blygenerering, fordi en præsentation kan foretages permanent tilgængelig via et link eller indlejret på en hvilken som helst webside på webstedet, mens du opretter indsamlingen af ​​lytternes kontaktoplysninger og modtager meddelelser, når de begynder at se. Roi4Presenter sparer lytterens tid og øger chancerne for at blive hørt af programlederen takket være en speciel 'pitch' -tilstand, der giver dig mulighed for at blive bekendt med det vigtigste indhold i præsentationen på få minutter. Roi4Presenter hjælper præsentationer med at blive bedre ved at få feedback fra lyttere. Med Roi4Presenter kan du tilføje videoer som et dias, konvertere videoindhold til lysbilleder, tilføje lyd og ofte stillede spørgsmål til dine præsentationer. Og fleksible adgangs- og præsentationskontrolindstillinger giver dig mulighed for at skræddersy dine præsentationer til dine specifikke behov.