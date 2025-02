AI Sales Assistant Software - Mest populære apps - Turks- og Caicosøerne

Squaretalk

Styrk din virksomhed og ban vejen for optimeret kommunikation med Squaretalk, en global interaktiv virksomhedskommunikationsplatform. At skabe en intelligent, samlet platform for vores kunder er målet for alle i vores team, og mens Squaretalk leverer et sammenkoblet økosystem til Business Communications, kan vi også levere individuelle løsninger. Axiom er vores komplette cloud PBX. Integreret med nogle af verdens førende CRM'er giver Axiom kommunikationscentre de værktøjer, de har brug for til at levere personlig service til kunder over hele verden. Ring opkald med et enkelt klik, administrer opkaldstrafik direkte fra dit CRM. Se opkaldsdetaljer og købshistorik under hvert opkald, optag alle opkald og link dem til dit CRM. Axiom giver også omfattende funktioner til administratorer til at overvåge opkald og agenter i realtid, hviske råd til agenter eller overtage opkald, hvis det er nødvendigt. Matrix-forudsigende opkalder understøtter ubegrænsede agenter for så lavt som 25$ pr. bruger. Med brugerdefinerede Manager- og Agent-grænseflader og dashboards i realtid kan Matrix håndtere op til 1000 kanaler samtidigt. Matrix fra Squaretalk er integreret med alle dine leadgenereringsværktøjer inklusive landingssider, CRM'er, affiliate sites og lister. Matrix fordøjer dine kundeemner og kontakter og forbereder dem til kontakt ved at registrere aktive telefonnumre og optimere til tidszoner. Ved hjælp af meget konfigurerbare kampagner ringes leads op på en måde, der bedst passer til behovene i marketingindsatsen. Knus dine kampagner og forbedre taletiden med op til 400 %! Du har aldrig set en dialer som denne. Express er en multi-kanal meddelelsesløsning, der giver endnu flere måder at forbinde med kunder på og sikre, at vores kunder aldrig går glip af en mulighed for at fortsætte en samtale, løse et problem eller yde rettidig support. Express, gør det muligt for virksomheder og kontaktcentre at oprette forbindelse til kunder, uanset hvor de er, gennem enhver enhed, på deres foretrukne platform. Startende med SMS vil platformen snart omfatte WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram og WeChat. Lynx. Et integrationslag uden kode i realtid, der giver organisationer mulighed for problemfrit at sammensætte alle deres virksomhedskommunikationsplatforme og -værktøjer. Lynx kræver ingen specialistviden eller udviklingstid, og styrker kontaktcentre og BPO'er ved at gøre integration og automatisering af komplekse kommunikationssystemer lige så let som at bruge en app. Gennem Lynx vil vores kunder have fleksibiliteten til at byde på næsten enhver kontrakt, de ønsker, da Lynx giver sikker adgang til over 100 forretningsapps, gennemsigtig dataoverførsel og arbejdsstyrkeoptimering. Det er en kæmpe gevinst for BPO'er.