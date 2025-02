AI Meeting Assistants-software - Mest populære apps - St. Helena

Fathom

fathom.video

Fathom AI Notetaker er et kunstig intelligens-baseret værktøj designet til at revolutionere notetagning under møder. Det fokuserer på øjeblikkeligt at opsummere møder, så brugerne kan koncentrere sig om samtalerne i stedet for at dokumentere detaljerne. Værktøjet fungerer ved at optage, transskribere, fremhæve og opsummere nøglepunkter, der blev diskuteret under møder. Efter mødet giver Fathom resuméer, som er klar inden for en kortfattet tidsramme efter mødets afslutning. Udover transskription og resumé tilbyder Fathom også mulighed for at dele klip fra specifikke dele af møder, hvilket kan være nyttigt til at give kontekst til kolleger eller interessenter. Fathom tilføjer yderligere til sin funktionalitet og synkroniserer automatisk møderesuméer og -opgaver til brugerens Customer Relationship Management (CRM) software, hvilket sparer brugerne betydelig tid på post-mødet dataindtastningsopgaver. Fathom er designet til at være kompatibel med flere videokonferenceplatforme og -sprog og understøtter i øjeblikket 28 globalt talte, hvilket gør det til et fleksibelt værktøj for internationale teams eller virksomheder. Værktøjet integreres også med en række populære værktøjer på arbejdspladsen, hvilket gør det muligt for brugere nemt at kopiere/indsætte oversigter og handlingspunkter i Slack, Google Docs, Gmail eller andre opgavestyringsprogrammer. Kundefeedback fremhæver værktøjets effektivitet, brugervenlighed og dets evne til at hjælpe med produktivitet og overordnet samtaleengagement under møder.