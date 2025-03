Software til AI-billedgeneratorer - Mest populære apps - Taiwan

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Microsoft Designer er et AI-drevet designværktøj, der hjælper dig med at oprette design og redigere fotos på få sekunder. Slip din kreativitet ud - oprettes visuelt design og rediger næsten alt hvad du kan forestille dig med AI. Brug kraften i generativ AI til at skabe iøjnefaldende billeder med dine ord, håndværk næste niveau design, der poper som personlige fødselsdagskort, feriekort og baggrunde til din telefon og endda bruger AI til at redigere fotos som en ekspert-sletter uønsket Objekter fra fotos. Opret det, du vil, hvornår og hvor du har brug for det. Nøglefunktioner: * Billeder: Opret ethvert billede, du kan forestille dig. Sci-fi-kunst, surrealistiske scener, sjove billeder? Drøm det, beskriv det og skab det med AI. Din fantasi er ubegrænset! * Klistermærker: Opret noget, der klæber. Lav brugerdefinerede klistermærker, der hjælper dig med at stikke ud på messaging -apps, sociale og mere. * Rediger med AI: Lav dine fotos og billeder Billed perfekt med AI. * Generativ sletning: Slet uønskede distraktioner for at gøre objekter, du ikke ønsker i dit billede, forsvinder. * Fjern baggrund: Sig farvel med dårlig baggrund. Fjern nemt uønsket billedbaggrund i et trin. * Slør baggrund: Bring det, der er vigtigst i fokus. Slør baggrunden for ethvert billede for at få dit emne til at pop. * Tilføj filtre, juster lysstyrken, ændr størrelse: Tilpas dig til at passe din kreative vision, herunder ændre størrelse for at omdanne dine kreationer til en firkant eller brugerdefineret størrelse, der passer helt rigtigt. * Baggrunde/baggrunde: Sæt det hele på skærmen. Opret brugerdefineret tapet eller baggrund for at passe til din nuværende humør, afgive en erklæring eller for at holde en særlig lejlighed foran og midt på din telefonskærm. * Lykønskningskort: Lav den perfekte hilsen til enhver lejlighed. Fra fødselsdagskort til feriekort og ud over, opret et tankevækkende lykønskningskort med personaliserede meddelelser og billeder, selvom du er tabt for ord. * Monogrammer: Få dit præg. Føj nogle personlige pop til din hverdag eller til en særlig lejlighed som et bryllup med brugerdefinerede udformede monogrammer, der bruger bogstaver og mere til at definere dit mærke. * Invitationer: Opret invitationer, der wow. Tilpas dine invitationer til enhver lejlighed og enhver begivenhed som fødselsdage, bryllupper og alt andet stort eller lille. * Sociale indlæg: Skil dig ud online. Løft og håndværk dit næste sociale indlæg med designer for at oprette det perfekte billede og tekst til at dele online. * Ikoner: Udtryk dig visuelt. Opret ikoner for let at kommunikere din vision og dekorere dine designs. * Emojis: Udtryk dig selv! Har den perfekte reaktion til rådighed med brugerdefinerede udformede emojier, der passer til ethvert humør. * Farvelægningssider: Farve den ind og kom ind i din strøm. Opret brugerdefinerede farvelægningssider for at gøre farvelægning mere spændende. Fantastisk til alle aldre. * Rammebillede: Gør dine fotos til en tilpasset indrammet hukommelse, som du kan dele overalt. * Collager: Medbring dine yndlingsfotos, stilarter og beskrivelser sammen skaber en brugerdefineret collage fra dine yndlingshukommelser. * Bannere: Opret bannere til nyhedsbrevoverskrifter, sociale profiler og mere for at få opmærksomhed og skille sig ud.