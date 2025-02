Regnskabssoftware - Mest populære apps - Tokelau

CheckMark

checkmark.com

CheckMark Multiledger er en multi-bruger, cross-platform regnskabssoftware til Mac og Windows. Det er nemt at bruge og overkommeligt for små virksomheder. Med CheckMark Multiledger kan du bruge mindre tid på bogføring og mere tid på at drive din virksomhed. Med sit fulde udvalg af regnskabsfunktioner, herunder tilgodehavender, kreditorer og inventar, tillader CheckMark Multiledger virksomheder at bruge mindre tid på bogføring og mere tid på at fokusere på at drive virksomheden. CheckMark Multiledger vedligeholder en komplet transaktionshistorik for det seneste år og giver mulighed for at ændre transaktioner og foretage justeringer til enhver måned i det aktuelle år. Det inkluderer også et sæt finansielle rapporter, såsom en kontoplan, prøvebalance, balance, resultatopgørelse og mere. CheckMark Multiledgers flerbrugerfunktioner giver op til 10 brugere adgang til firmafiler på en delt diskenhed. CheckMark MultiLedger er en omfattende regnskabssoftware til små virksomheder, der giver alt hvad du behøver for at styre dine operationer effektivt og effektivt. Det er tid til at opgradere din virksomhed og tage den til næste niveau med MultiLedger.