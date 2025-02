Hubspot

hubspot.com

HubSpot tilbyder en komplet platform for marketing, salg, kundeservice og CRM -software - plus metodik, ressourcer og support - for at hjælpe virksomheder med at vokse bedre. Kom godt i gang med gratis værktøjer, og opgrader, når du vokser. Med Marketing Hub er alle dine marketingværktøjer og data på en brugervenlig, kraftfuld platform. Du sparer værdifuld tid og får al den kontekst, du har brug for for at give en personlig oplevelse, der tiltrækker og konverterer de rigtige kunder i skala. Plus, marketingfolk kan holde data i centrum for alt, hvad de gør, fordi Marketing Hub er bygget som en del af HubSpot CRM -platformen. Når du bruger den fulde CRM -platform, kan marketingfolk opnå enestående tilpasning til salget for at bevise ROI og validere investeringer. Uanset om det er strategier, tjenester eller software - HubSpot giver dig mulighed for at skalere din virksomhed, ikke kompleksitet. HubSpot har alt hvad du har brug for for at vokse bedre.