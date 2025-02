Kontobaseret web- og indholdsoplevelsessoftware - Mest populære apps - Tokelau

Uberflip

Uberflip lader dig hurtigt skabe kontekstuelle indholdsoplevelser i stor skala. Luk aftaler hurtigere ved at vise relevant indhold, der bedre forbinder med dine potentielle kunder. Indhold er rygraden i enhver go-to-market-bevægelse. Hvis du vil skille dig ud og opbygge meningsfulde relationer med dine kundeemner og kunder, skal du levere personlige oplevelser ved at levere det rigtige indhold på det rigtige tidspunkt. Oplevelsesstyring - Centraliser og organiser indhold fra forskellige kilder for at tilpasse destinationer på få minutter. Indholdscentralisering og -styring er nøglen til personalisering. Uberflip er en enkelt platform til at centralisere og organisere alt dit indhold. Uberflip integreres med tredjepartsindholdsplatforme, så du nemt kan importere, administrere og tagge dine aktiver. Derfra har dine marketing-, salgs- og kundesuccesteams nem adgang til godkendt indhold og kan begynde at bygge utrolige destinationer for alle kampagner og digitale salgslokaler med en træk-og-slip-oplevelse uden kode. Resultatet? Mindre spild af indhold, hurtigere kampagnelanceringer og et salgsteam, der er udstyret med det bedste indhold til deres kundeemner. Nøglefunktioner: - Indholdsintegrationer (blog, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Tag manager og smarte filtre - Uberflip Pages - Uberflip Sales Assist (Digital Sales Rooms) - SEO optimering Journey Acceleration - Opret kuraterede indholdsdestinationer for hver køber – og engagere dem på tværs af alle kanaler. Uberflip giver dig mulighed for at øge indholdsforbruget med indholdsanbefalinger, der holder dine besøgende på stedet. Med robust marketing automation platform (MAP) integrationer kan enhver interaktion med indhold udløse det perfekte næste skridt til at accelerere kunderejsen. Forbedre dine konverteringsrater og fremskynd tiden til indtjening ved at levere personligt indhold, der reducerer friktion i køberens rejse.