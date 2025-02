Kontobaseret Direct Mail-software - Mest populære apps - Turks- og Caicosøerne

Printfection

Printfection er en swag-administrationsplatform, der forenkler køb, styring og distribution af swag og branded merchandise. Kunder som Zendesk, BetterHelp, Hinge og Gusto bruger os til nemt at sende swag til kunder, kundeemner, medarbejdere og begivenheder. Dette understøtter din ABM-indsats, og vi kan spare dig timers tid på at administrere swag, og hjælpe dig med at realisere og måle større ROI fra din swag-marketingindsats. HVAD SPARER OS FRA ANDRE SWAG-VIRKSOMHEDER Der er bogstaveligt talt hundredvis af swag-virksomheder og swag-websteder derude. De fleste tilbyder simple print- og salgsfremmende produktdistributionstjenester, dvs. du kan smække dit logo på nogle krus og et par t-shirts og derefter få det sendt til dit kontor. De fleste af disse swag-virksomheder leverer IKKE nogen teknologi. Der er ingen måde at strategisk gave swag til kunder eller kundeemner, ingen integrationer til Salesforce (eller nogen anden CRM) og ingen forbindelser til marketing automation-værktøjer som Marketo, HubSpot, Zapier osv. Printfection er en fuld service, end-to-end swag administrations- og opfyldelsesplatform, hvor du ikke kun kan mærke tusindvis af virkelig kreative genstande, men du også strategisk kan sende det swag hvor som helst i verden gennem din eksisterende tech-stack. Hver kunde får også en dedikeret account manager og swag-succesteam, hvor vi jævnligt deler, hvad swag fungerer bedst til events, giveaways, kundebelønninger osv., og holder dig opdateret om de nyeste og bedste varer. Vi er en swag-service, som meget få virksomheder har oplevet før. SWAG CREATION Gennemse vores omfattende katalog med hundreder og hundreder af fantastiske salgsfremmende produkter, eller indsend en vareforskningsanmodning. Vi tilføjer hele tiden nye varer til kataloget baseret på kundernes behov. Vores vareopsætningsproces gør det utroligt nemt at få dit logo og virksomhedskunst på næsten alt: T-shirts, hættetrøjer, onesies, krus, vandflasker, højttalere, tekniske produkter, puslespil, Jenga-sæt, you name it. Vi kan mærke virkelig sjove, kreative swag som pinatas, massagebrikse - gå videre og tænk ud af boksen! SWAG OPBEVARING OG LAGEHUS Vi kan selvfølgelig sende swag direkte til dit kontor eller ethvert sted, men den sande brillans bag Printfection er, at vi gemmer alt dit swag for dig! Ikke mere rodet kontorskab eller fangehul. Når du har bestilt din swag, bliver varerne sendt til vores leveringscenter. Du kan derefter logge ind på platformen og se hele din beholdning i realtid. Når du vil sende swag til medarbejdere, kundeemner, kunder, partnere eller til en begivenhed, er det blot et par klik, og vi sender og opfylder alle ordrerne for dig. Så nemt er det. T-SHIRT DROPSHIPPING & PRINTING SERVICES Mens vi mærker hundredvis af varer, har vi nogle kunder, der ofte starter med firma-t-shirts. Vi kan trykke dit logo og dit kunstværk på mange forskellige typer t-shirts, inklusive alle mulige størrelser og stoffer. Vi kan også dropshippe enhver form for skræddersyet tøj, inklusive hættetrøjer, bukser, onesies osv. Vi er et af de mest fleksible t-shirt dropshipping-firmaer, der findes. SWAG OPFYLDELSE Det har aldrig været nemmere at få dine virksomhedsvarer til dine kundeemner, kunder og medarbejdere. Du kan sende din egen swag ind på vores lager til brug i kampagner, og enhver ny swag, du bestiller gennem brug, vil blive gemt for dig. Med blot et par klik kan du sende enhver vare hvor som helst i verden; uanset om det er til en kritisk konto, du forsøger at lukke, eller en loyal kunde, der lige har fornyet eller hjulpet dig med et casestudie. BRUGERDEFINERET EMBALLAGE OG SÆT Vi gør det nemt at skabe fantastiske brugerdefinerede sæt til at komme ombord på nye kunder, bruge i din ABM-indsats eller glæde nye medarbejdere. Custom kitting giver dig mulighed for at mærke dine emballagekasser med dit brugerdefinerede kunstværk, tilføje brugerdefinerede indsatser og fyldstoffer og pænt arrangere ethvert valg. Perfekt til at give den ultimative unboxing-oplevelse! DROPSHIPPING (DROPSHIP PROMOTIONAL PRODUCTS) Vi gør dropshipping swag/kampagneprodukter til begivenheder utroligt nemt. Du kan sende alle de varer, du ønsker. Vores Event Packing-funktion betyder, at alle dine beklædningsgenstande kommer pænt rullet og mærket efter størrelse og køn, så alt du skal gøre er at tage dine skjorter ud af kassen på din stand, og du er klar til showtime. Når din begivenhed er slut, kan du blot sende enhver ubrugt swag tilbage til vores opfyldelsescenter, hvilket drastisk skærer ned på spildte udgifter. Hvis du vælger garanteret levering, vil dine varer ankomme på en bestemt dato. Du behøver aldrig at kæmpe for at få swag til og fra en begivenhed igen! SALESFORCE INTEGRATION & MARKETING VÆRKTØJS INTEGRATIONER Lad dine sælgere anmode om swag direkte gennem Salesforce. Eller automatiser swag-gaver gennem Marketo, HubSpot, Intercom eller et hvilket som helst antal værktøjer, der udnytter vores Zapier-integration. Du kan også oprette en firma-swag-butik ved at udnytte vores Shopify-integration. Printfection er den nemmeste måde at sende swag til alle hvor som helst i verden.