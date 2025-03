Software til håndtering af fravær - Mest populære apps

Vacation Tracker

vacationtracker.io

Vacation Tracker er en strømlinet orlovshåndteringsløsning, der integreres problemfrit med populære samarbejdsværktøjer såsom Slack, Microsoft Teams og Google Workspace, eller som kan tilgås direkte via din arbejdsmail. Det forenkler processen med at spore betalt afspadsering (PTO) med blot nogle få klik, hvilket forbedrer gennemsigtigheden og realtidssynlighed for dit team. Med Vacation Tracker kan du administrere orlovsanmodninger i timer – perfekt til deltidsansatte eller præcise planlægningsbehov. Systemet understøtter Time Off in Lieu (TOIL), hvilket giver medarbejdere mulighed for at optjene orlov baseret på ekstra arbejdstimer. Funktioner såsom erstatningsgodkendere giver fleksibilitet ved at uddelegere godkendelsesansvar under lederens fravær, mens blackout-perioder hjælper med at kontrollere orlovsanmodninger i kritiske tider. Periodiseringsfunktionen automatiserer bladakkumulering over tid, hvilket sikrer nøjagtighed og ajourførte registreringer. Oplev de fulde funktioner i Vacation Tracker med en 7-dages gratis prøveperiode, der giver adgang til alle funktioner for at forbedre dit teams orlovshåndteringsoplevelse effektivt og effektivt.