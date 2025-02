Software til håndtering af fravær - Mest populære apps - Tokelau

Factorial

Factorial er den alt-i-en-software, der hjælper dig med at styre tid, talent og dokumenter i et centraliseret system, der sparer tid, eliminerer fejl og fører dig til succes. Factorial skybaseret HR-software er designet til små og mellemstore virksomheder (SMBS), du vil glemme regneark ved at løse problemer med en enkel og intuitiv grænseflade, der giver dig mulighed for at optimere og digitalisere alle dine manuelle processer. En komplet HR -løsning, der automatiserer, forenkler og strømline administrative processer ved at give information og indsigt for at hjælpe virksomheder med at forbedre deres styring og reducere omkostningerne. - Ur i: Spor problemfrit dit deltagelse med kun et par vandhaner, tildele timesedler til forskellige projekter og arbejdspladser med lethed. - Fraværshåndtering: Anmod om helligdage, medicinske og personlige blade uden problemer, der modtager hurtige meddelelser ved godkendelse af manager. Teamledere kan også godkende eller afvise anmodningerne fra mobilappen. - Skift: Oprethold organisationen ved at gennemgå dine kommende arbejdsskift eller dit teams. - Social: Adgang til værdifulde virksomhedsoplysninger, herunder nyheder, begivenheder, nye deltagere, fødselsdage og mere. - Dokumenter: Sikker gennemgang, upload og underskriv vigtige dokumenter via appen. - Udgifter: Indsend hurtigt dine udgifter ved at optage et foto af din kvittering og overvåge godkendelsesprocessen direkte inden for appen. - Opgaver: Bliv på toppen af ​​dit ansvar ved effektivt at gennemgå og styre verserende opgaver. - Kalender: Se dine holdkammeraters tilgængelighed i et praktisk kalenderformat for at planlægge effektivt. - Medarbejderkatalog og profil: Udforsk dine kollegers roller og kontaktoplysninger, mens du opdaterer dine egne relevante oplysninger. Sørg for nøjagtighed i detaljer, såsom din adresse eller bankkontoændringer, der kan påvirke din lønningsliste.