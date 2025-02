A/B-testsoftware - Mest populære apps - Tokelau

Justuno

justuno.com

Justunos pakke af konverteringsværktøjer inkluderer lead capture (SMS & e-mail), exit-tilbud, opgivelse af kurv, bannere, produktanbefalinger og mere for at skabe den ultimative konverteringsrejse, der leverer det rigtige budskab til den rigtige shopper på det rigtige tidspunkt. - Indsaml flere nul- og førstepartsdata, og skub dem til dine eksisterende marketingværktøjer (vi har mere end 100 integrationer og tæller) - Brancheførende e-mail- og SMS-leadregistrering (to-trins, tryk for at sende tekst og mere) for optimal vækst - Mere end 80 avancerede målretningsregler, herunder geo-målretning (ned til postnummeret), udgangshensigt, indkøbskurvindhold, trafikkilde og mere - Kør A/B-tests for at optimere kampagner - Brug produktanbefalinger overalt på dit websted, herunder mersalg, krydssalg, bestsellere, nyligt gennemset og mere - Få adgang til et forudbygget skabelonbibliotek til 200+ designs fra brancheførende partnere og os selv for at komme i gang med det samme. Leder du efter mere? - Øg den gennemsnitlige ordreværdi: Med dynamiske forsendelsesbannere, anbefalinger i indkøbskurven/kassen og mere - Overvåg ydeevne i realtid: Justunos analyse-dashboard afslører handlingsorienteret indsigt i realtid for at holde dine kampagner på deres bedste - Udvid e-mail- og sms-lister: Justunos integrationer med brancheførende SMS & ESP'er giver dig mulighed for at skubbe e-mail og SMS opt-ins samtidigt til dine platforme plus oprette to-trins lead formularer, brug tryk-til-tekst-tilmeldinger på mobilenheder og mere - Skab mobilvenlige oplevelser: Konverter flere af dine mobilwebsitebesøgende med optimerede mobilkampagner, der overholder Googles bedste praksis - Forbedret ROI af betalte medier: Justunos Audience Sync-funktioner synkroniseres dine abonnenter lister hver time for opdateret re-targeting og prospektering for at maksimere kampagnens ydeevne - Skjulte felter: Indsaml yderligere oplysninger fra besøgende som f.eks. UTM-oplysninger, IP-adresse, første URL landede på, brugt kuponkode osv.). Kombiner dette med opt-ins for maksimal personalisering i automatiserede flows. - Leder du efter en løsning til din hovedløse butik? Justuno understøtter hovedløse websteder for mærker, der har brug for at skabe den ultimative front-end-oplevelse. Kontakt os for detaljer!