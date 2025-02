401(k) Software - Mest populære apps - St. Helena

Betterment

At administrere en 401(k) er udfordrende. Derfor gør Betterment at Work det nemt for arbejdsgivere at tilbyde 401(k) af høj kvalitet. Fra løbende administrativ support og investeringsstyring, skræddersyet plandesign og strømlinede lønintegrationer - vi gør det tunge løft, så du ikke behøver det. Giv dine medarbejdere adgang til en letanvendelig, kraftfuld investerings- og pensionsopsparingsløsning med Betterment at Works tilpasselige porteføljer, personlig økonomisk vejledning, mulighed for at linke til eksterne konti og forskellige komplementære formueopbygnings-, opsparings- og investeringsværktøjer – alt sammen tilgængeligt gennem vores mobilapp. Med Betterment at Work kan din 401(k) også forbedres med nye funktioner som at tilbyde et 401(k) match på studielånsbetalinger samt yderligere økonomiske fordele som vores studielånsstyring, 529 uddannelsesbesparelser og 1:1 finansiel coaching fordele*. Med denne moderne blanding af 401(k) og økonomiske velværefordele samt tilgængelig uddannelse og værktøjer kan Betterment at Work hjælpe dig med at tiltrække og fastholde glade medarbejdere, samtidig med at de giver de fordele, de har brug for for at nå deres økonomiske mål. *Student Loan Management by Betterment at Work ("SLM") leveres i samarbejde med Spinwheel. 529 konti og deres planer holdes og administreres af programadministratorer og ledere uden for Betterment. SLM, 529s og Financial Coaching-tjenester er kun tilgængelige som en del af et samlet tilbud med en Betterment 401(k) i Pro- eller Flagship-planen; Der opkræves yderligere gebyrer for brug i Pro-planen, tjenester er ikke tilgængelige i Essential-planen.