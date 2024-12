Mest populære Tilføjet for nylig 401(k) Software - Mest populære apps - Ny Kaledonien

401(k)-software gør det muligt for organisationer at tilbyde og administrere pensionsordninger for deres ansatte, samtidig med at de sikrer overholdelse af regeringsbestemmelser. Disse platforme bruges til at designe en virksomheds pensionsordning, vælge investeringsmuligheder, indbygge medarbejdere, administrere bidrag og spore medarbejderdeltagelse gennem et administrativt dashboard. De giver også medarbejderne en grænseflade til at administrere deres bidrag, træffe investeringsbeslutninger og håndtere handlinger såsom rollovers, lån og distributioner. I modsætning til pensionsordninger, som er arbejdsgiverfinansieret og giver en garanteret månedlig ydelse ved pensionering, involverer 401(k)-ordninger medarbejderbidrag og giver medarbejderne mulighed for at kontrollere deres investeringer.