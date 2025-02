3PL software - Mest populære apps - Turks- og Caicosøerne

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions er en førende handelsintegrationsplatform, der har løst nogle af e-handels mest komplekse integrations- og automatiseringsproblemer for brands, 3PL'er og store forhandlere siden 2010. Vores mission er at gøre enhver digital handelstransaktion ideel for både forbrugeren og sælgeren. Ved at bruge Ideal Order™-forholdet som en guldstandard KPI er vores mål at maksimere effektivitet, rentabilitet og kundetilfredshed for hver eneste ordre. For at gøre det har Etail Solutions skabt et betydeligt arsenal af værktøjer, specialbygget til at håndtere mange-til-mange datarelationer i onlineverdenen: • Vores integrationsplatform skiller sig ud i sin evne til at håndtere flere protokoller (API'er/EDI/ Flat-filer osv.), aggregér og normaliser data på tværs af kilder og integrerer problemfrit dit e-handelsøkosystem i et integreret netværk, som du kontrollerer, overvåger og administrerer fra en enkelt, centraliseret platform, alt imens du får transaktionsintegriteten og integrationerne til dine kernesystemer for at holde din økonomi, lagerbeholdning og alle andre data opdaterede. • Vores katalog- og lagerstyringsfunktioner giver dig uovertruffen kontrol til at administrere, hvordan du sælger, allokerer, udgiver og optimerer lager på tværs af alle salgskanaler og salgskanaltyper, samt effektiv styring og planlægning af din lagerplacering og -opfyldelse på tværs af en multi- lokationsopfyldelsesnetværk. Dette kommer fra evnen til at linke hver fortegnelse på tværs af alle onlinekanaler og enhver kilde til lagertilgængelighed til en enkelt master-SKU i basismåleenheden for hver vare, du sælger. • Vores ordrestyringssystem er en komplet DOM-platform (Distributed Order Management) og vil optimere hver ordre på tværs af: • Enhver metode (ejet beholdning eller leverandørejet, din DC, en distributør, detail- eller drop-shipper eller endda kryds- docking) • Alle lokationer eller lokationstyper – 3PL'er, distributører, flere DC'er og endda på tværs af flere registreringssystemer. • Enhver emballage (kartonisering) – optimer kassestørrelser, mængder eller endda båndopdeling for at minimere fragtomkostningerne. • Alle transportører og serviceniveauer, hvilket sparer dig penge på hver ordre. Jo mere ekspansivt dit opfyldelsesnetværk er, jo flere penge kan vi spare dig. • Planlægning af lagerbeholdning på flere steder – Minimer opfyldelse og transportomkostninger ved at forstå Ideal Demand efter SKU efter opfyldelsessted. Saml nemt efterspørgsel på tværs af alle kanaler og forstå den sande hastighed efter lokation for en SKU, baseret på den beholdning, der skulle have sendt fra hver lokation, ikke hvad der blev sendt fra hver lokation. • Vores Ideal Order Insights & Analytics kan simulere det bedste scenario for alle dine e-handelsoperationer og giver dig data om, hvordan du får det til at ske i det virkelige liv for hver ordre! Ideel ordre hjælper dig med at træffe informerede beslutninger om, hvordan du minimerer tabt nettoindkomst, og hvordan du maksimerer profitten fra din virksomheds e-handel – hele vejen fra forsyningskædedrift til lagerstyring, ordreopfyldelse og levering. • Og så meget mere – Multi-channel PIM, global prisstyring med multi-valuta, ERP & WMS integrationer, listelivscyklusstyring, konkurrencedygtig og automatiseret prisfastsættelse, taksonomikontrol, jobautomatisering og kontrol og mere... Etail Solutions har vokset gennem årene ved at løse det ene komplekse handelsproblem i den virkelige verden efter det andet. Vi bygger hver eneste funktion og funktion for at optimere vores klients evne til at vokse og skalere rentabelt, med en mission om at skabe et ideelt handelsmiljø for hver og en af ​​vores kunder! Kundesucces: Efter at have været på vores platform i kun 1 år var kundernes gennemsnitlige vækstrate 138 %. Efter at have været på platformen i 2 år steg kundernes gennemsnitlige vækstrate med yderligere 70 % sammenlignet med deres første års udgang. Sammenlignet med begyndelsen af ​​deres første år var kundernes gennemsnitlige vækstrate 282% i de første to år.