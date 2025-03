Software til 3D-modellering - Mest populære apps - Vatikanstaten

TilesView

tilesview.ai

Tilesview er en AI-baseret software, der vil hjælpe kunder med at skabe det ideelle design til deres rum. Den viser et 3D-billede af ethvert rum med udvalgte fliser. Det tilbyder en bred vifte af forhåndsvisninger af rum i forskellige kategorier. For den fineste virksomhedsbranding giver det kunderne mulighed for at bruge deres firmalogo, mens de laver eller opretter værelseseksempler. Det er enkelt at integrere TilesView på en hjemmeside og giver kunderne et ekstra værktøj til at træffe beslutninger om kundernes produkter. Dens teknologi tillader en nem upload af flisedesigns for at udvide kundernes produktporteføljer til kundevisning. Det hjælper kunden med at lave forskellige layouts og mønstre for at lave deres yndlingsdesigns ved at bygge en forhåndsvisning. Du skal blot blande to eller flere fliser sammen. I rummet preview kan kunderne se en blank flise som en mat overflade, så kunderne kan få fantasifrihed. Gem forhåndsvisninger af rum som billeder eller PDF'er, og del dem på sociale medier.