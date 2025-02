Software til 3D-modellering - Mest populære apps - Turks- og Caicosøerne

Vectary

vectary.com

Vectary er en platform til at bygge interaktive 3D-design, der inspirerer, uddanner og løser problemer. Ingen downloads, ingen kode - alt i browseren. En yderst funktionel og forbedret 3D-workflow til at forbinde prikkerne mellem ideer, processer og mennesker. Anført af to iværksættere, Michal Koor, som også er industriel designer og Pavol Sovis, prisvindende softwareudvikler, har Vectary modtaget seed round-investeringer i 2016 fra Blue Yard Capital og fra EQT Vectures i 2020. Byg fordybende oplevelser til den virkelige verden. Publicer 3D- og Augmented Reality-indhold til enhver hjemmeside på alle platforme med Vectary Web AR og et fuldt udstyret 3D-designværktøj. Samarbejd om projekter som et team online. ONLINE Tilgængelig fra hvor som helst og når som helst - hver model oprettes i browseren og gemmes i skyen under din virksomhedskonto. LET AT BRUGE VÆRKTØJ Med en forenklet brugergrænseflade henvender VECTARY sig til brugergrupper, der ønsker at komme ind i 3D-design og hurtigt forventer professionelt udseende resultater. BIBLIOTEK MED MILLIONER AF AKTIVER Gratis 3D-scener, modeller og materialer, så du ikke behøver at starte fra bunden. Saml din første scene bare ved at trække og slippe og få et realistisk output på få minutter. FOTOREALISTISK GENgivelse Fotorealistisk gengivelse - Vectary Photon lader dig se stisporet, fysisk baseret gengivelsesoutput i browseren uden at skulle bruge dage på at lære, hvordan du får indstillingerne rigtigt. WEB AR VIEWER OG KONFIGURATØR Forhåndsvis dit design med det samme i Augmented Reality eller indlejr din 3D-model på webstedet lige så nemt som YouTube-video. Skab interaktive 3D-konfiguratorer med brugerdefinerede materialer, animationer og former takket være Vectary Viewer API. Der kræves ingen ekstra appinstallation til AR-forhåndsvisningen. SAMARBEJDE Vectary-filer er kun online, så hele teamet ser altid den seneste version, kan give feedback med 3D-kommentarer eller kan fortsætte i kollegaens arbejde. Administrer alt i et Google Drive-lignende dashboard. IMPORT OG EKSPORT Importer og konverter mere end 60 3D-filformater, inklusive CAD-filer, eksporter til AR-klare filer på få sekunder. Vectary-eksport understøtter USDZ, GLTF og mere. Optimer din geometri i processen med Vectary 3D-redigeringsværktøjer. SKITSE OG FIGMA PLUGIN Brugerdefinerede 3D-mockups og elementer til Figma og Sketch - Brug 3D-mockups og elementer i dit yndlingsværktøj. Indstil enhver visning, du ønsker. Lav dine egne mockups og 3D-elementer.