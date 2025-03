360 Feedback Tools Software - Mest populære apps - Vatikanstaten

Macorva

macorva.com

Macorvas AI-drevne platform revolutionerer den måde, virksomheder håndterer performance management, feedback og kundetilfredshed. Dens løsninger samler friktionsfri feedback, avanceret analyse og kunstig intelligens for at omdanne indsigt i målrettede ressourcer og responsplaner, der hjælper organisationen med at få mest muligt ud af sine erfaringsdata. I stedet for at blive forkælet i data, bruger den strålende AI til at frigøre tid og fokusere mere på handlinger, der skaber effektive ændringer. Fra at forbinde enhver medarbejder og manager med velprøvede næste trin til at lukke feedback -loop og forbedre resultaterne, er Strålende AI den personlige coach i at drive bedre medarbejder- og kundeoplevelser. Macorva Ex er en avanceret, AI-drevet medarbejderoplevelsesplatform med undersøgelser, pulskontrol, engagement scoring, benchmarking, driveranalyse, ENP'er, 360 ° feedback og mere. Det bygger ubesværet dynamiske, mobilvenlige, engagerende feedbackoplevelser og låser op nøgleindsigt med automatiserede, intuitive rapporter. Det bruger mindre tid på analyse og mere tid på at tage handling med strålende AI ved at forbinde enhver medarbejder og manager med bevist næste trin for at lukke feedback -loop og forbedre resultaterne. Med funktioner som SMS -undersøgelsesmeddelelser og evnen til at identificere fremtrædende medarbejdere giver Macorva expowers det til bedre at styre teamet, genkende tavse superstjerner og afbøde flydisici. Macorva CX leverer engagerende omnichannel kundeoplevelse (CSAT/CES), brandoplevelse (netto promotor score), produktoplevelse og digitale erfaringundersøgelser for at fange handlingsmæssige indsigter i hele kundejsen. Det gør detaljerede brugerdefinerede dashboards på få sekunder og genererer AI -rapporter til at få øje på tendenser og identificere outliers. Dens avancerede AI skaber endda personaliserede kommunikationsskripter til at svare på hver enkelt undersøgelse. Det får højere responsrater med mobile-første undersøgelser og øger online omdømme ubesværet med AI-genererede sociale anmeldelser. Macorva CX giver en dybere forståelse af kundens rejse og hjælper med at forbedre deres oplevelse og virksomheden. Macorva MX er designet til at strømline styringsprocessen og øge teampræstationen med AI-genererede ressourcer og centraliseret opbevaring til alle medarbejdernes præstationsdata. Dens platform lytter og lærer af dataene, indeholder virksomhedsmål og kulturelle værdier for automatisk at generere præstationsanmeldelser, udviklingsplaner, OKRS, smarte mål og mere. Disse AI-genererede funktioner sparer manageren over 100 timer om året, hvilket muliggør informerede beslutninger og kørepræstationer for at nå virksomhedens mål. Macorva integreres problemfrit med over 80+ HRI'er og CX -platforme, strømline arbejdsgange og forenkling af datastyring ved automatisk at synkronisere medarbejder- og kundeoplysninger. Hele grænsefladen understøtter flere sprog og fuld lokalisering.