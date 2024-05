Opret fakturaer, køb og tilbud på mindre end 10 sekunder. Del på WhatsApp med betalingslinks og bliv betalt hurtigere! Swipe er en simpel fakturerings- og betalingsapp til små virksomheder i Indien. Vi gør det nemt for lokale virksomheder at fakturere deres kunder via WhatsApp. Med Swipe kan virksomheder sende en WhatsApp-besked med et link, der giver deres kunder mulighed for at betale med det samme med en række forskellige betalingsmetoder.

Websted: getswipe.in

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Swipe. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.