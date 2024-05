For mode- og beklædningsmærker, der ønsker at vokse hurtigere, er Style Arcade en detailanalyseplatform, der gør merchandising til en konkurrencefordel.​I stedet for at stole på utilgængelige systemer; manuelle processer; og upålidelige fremskrivninger – Style Arcade låser op for merchandisedata og vejleder proaktivt forhandlere om, hvordan de kan realisere deres uudnyttede indtægtspotentiale.

Websted: stylearcade.com

