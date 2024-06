Speeko er en app, der forsøger at gøre dig til en offentlig taler superstjerne ved hjælp af AI. Men ikke alle offentlige taler ønsker det samme eller har de samme problemer, der holder dem tilbage fra at nå deres mål. Speeko bruger målbaseret onboarding til at skabe en personlig læringsplan for hver af deres brugere, så deres produkt er klar til at producere meningsfulde resultater hurtigt. Det starter med at spørge brugerne om, hvad de bruger denne app til: arbejde, skole eller personlig vækst.

Websted: speeko.co

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Speeko. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.