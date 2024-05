SoundCommerce blev grundlagt i Seattle i 2018 af Amazon og veteraner inden for digital handel, der mener, at enhver organisation burde være i stand til at "tænke og agere som Amazon." SoundCommerce er en detaildataplatform, der accelererer forretnings- og datamodenhed, så du kan træffe beslutninger, der fører til profitabel vækst. Vores platform – bygget til detailhandlere af enhver størrelse eller kompleksitet – transformerer din unikke datainfrastruktur til et brugervenligt, kodefrit miljø, der er tilgængeligt for alle – ingen ingeniøruddannelse påkrævet. Det bedste af det hele er, at du har muligheden for at foretage indbygget handling fra SoundCommerce-platformen eller overføre dataene til enhver af de apps, du allerede bruger, og handle der. Med SoundCommerce har detailhandlere tillid til, at enhver beslutning og dollar driver rentabel vækst. Vores kunder (inklusive Eddie Bauer, Bala, Bed Bath & Beyond, FTD/ProFlowers og flere) flytter fra indtægtsbaserede efterslæbende indikatorer til profitbaserede prædiktive indikatorer ved hjælp af SoundCommerce-platformen.

Websted: soundcommerce.com

