Somiibo er en førsteklasses Social Media marketing- og væksttjeneste, der automatiserer din sociale medieaktivitet for at booste din online tilstedeværelse. Somiibo arbejder på et gensidigt forhold, idet det interagerer med andre brugere for at tilegne sig sociale signaler fra disse brugere. Somiibo fungerer som dit personlige marketingbureau, der promoverer dit online brand for at hjælpe dig i din internetmarkedsføringsproces. Somiibo blev grundlagt i 2017 af Ian W. og har i øjeblikket 3 vidunderlige medarbejdere til at holde det kørende!

