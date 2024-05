Vi tilbyder kontaktcenterløsninger, herunder både kundeservice og markedsføring. Vores produktsortiment omfatter AI Chatbot, Live Chat, Voice, Ticketing. Vi forpligter os til at levere en omnichannel og intelligent løsning, der sikrer problemfri kundeinteraktion på tværs af forskellige kanaler. Vi har bemærkelsesværdige kunder som Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T og Air Liquide. Derudover har vi etableret partnerskaber med industrigiganter som AWS, Alibaba Cloud og Meta. Vi ønsker at styrke virksomhederne til at opnå bedre kundeoplevelser og højere tilfredshedsniveauer. Ved at levere banebrydende løsninger håber vi at skabe succes for vores kunder globalt.

Websted: sobot.io

