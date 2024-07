SnapshotAI er et AI-drevet værktøj, der giver brugerne mulighed for at skabe unikke, AI-genererede billeder, profilbilleder og avatarer. Brugere leverer fire af deres bedste selfies, som værktøjet bruger til at træne en tilpasset AI-model, der er skræddersyet til brugeren. AI omdanner disse billeder til en række profilbilleder eller avatarer i en række forskellige stilarter (56+ rapporteret). Denne service muliggør en bred kunstnerisk mangfoldighed, der gør selfies og andre motivbilleder til AI-baserede kunstværker. Disse billeder er unikt egnede til at forbedre personlig eller forretningsbranding på sociale medier. SnapshotAI giver også forskellige opløsningsmuligheder for genererede billeder, inklusive standardopløsninger, der er egnede til onlinebrug og højkvalitets 4K-opløsninger, der er ideelle til udskrivning. Derudover kan brugere vælge en 'studio render'-pakke, hvor et specielt studie render-billede er inkluderet. SnapshotAI letter også gaver med et digitalt voucher-system, der giver brugerne mulighed for at give brugerdefinerede billedsæt til andre.

