SmatBot, et datterselskab af ByteQuark Solutions, er en førende spiller i den AI-drevne chatbot-industri med en tilstedeværelse globalt i USA, Mellemøsten og Indien med mere end 5000 aktive brugere. Vores omnikanal, flersprogede (50+ sprog) AI Chatbot-platform er et brugervenligt, kodningsfrit, funktionsrigt værktøj, der giver øjeblikkelig realtidssupport på tværs af kanaler (hjemmeside, mobilapp, Messenger, Instagram, WhatsApp, etc). Nogle af vores muligheder omfatter: ✅ Generering af kundeemner, ✅ Kundesupport, ✅ Besvarelse af ofte stillede spørgsmål, ✅ Livechat ✅ Whatsapp-marketing og salgsfremmende meddelelser ✅ OCR-scanning, ✅ E-mail & SMS OTP-validering ✅ Adwords-sporing, ✅ Intent-automatisk kontekstbaseret ✅ : ✅ D2C e-handel, ✅ Uddannelse ✅ Logistik ✅ Fast ejendom ✅ Hospitality ✅ Healthcare ✅ Fintech

Websted: smatbot.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med SmatBot. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.